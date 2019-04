No fim de semana realizou-se o VIII Congresso do Sindicato dos Funcionários Judiciais. Presentes mais de 300 funcionários judiciais eleitos pelos seus pares em todos os tribunais do País.Também presentes, para além de membros do governo, da área da justiça, deputados, autarcas, sindicalistas de classes profissionais ...

