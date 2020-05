A retoma na Justiça

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Com o levantamento do estado de emergência, o Governo definiu regras para a retoma de funcionamento de algumas atividades, do futebol aos transportes, dos restaurantes aos cabeleireiros. Todavia, quanto aos tribunais, que nunca encerraram por força da presença dos funcionários judiciais, nada se sabe.Vão continuar a funcionar apenas com a presença física dos oficiais de justiça? Ou vão ser retomados os julgamentos e outras ...