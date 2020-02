Justiça em hibernação

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O sistema de justiça tem sido fortemente abalado por factos que, a comprovarem-se, constituem obviamente uma grave e muito preocupante descredibilização.A infeliz (no mínimo) diretiva da PGR e as notícias sobre situações alegadamente ocorridas no Tribunal de Relação de Lisboa, enquanto não forem devidamente esclarecidas, põem em causa a necessária confiança do cidadão nos tribunais. Todavia,...