Uma falta de respeito

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O final do ano judicial e da legislatura ficaram marcados pela desconsideração e menorização do governo para com os oficiais de justiça, que culminou com a descriminação da não integração no vencimento do suplemento remuneratório, tal como decidiu fazer (e bem!) com as magistraturas.De tal modo foi evidente essa injustiça governamental que a Assembleia da República aprovou na última sessã... < br />