A dívida pública baixou em 2023 para 98,7% do PIB. Este é o valor mais baixo desde 2009 e resulta da maior redução do endividamento público do Portugal democrático. É uma boa notícia para o nosso país, que merece ser explicada e valorizada.



Quando digo que é uma boa notícia para o país é mesmo isso que quero dizer: a redução da dívida pública traz benefícios para todos.









