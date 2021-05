A guerra israelo-palestiniana é uma tragédia sem fim. Como todos os conflitos, começou com um pecado original. No caso, o roubo da terra de um povo para criar o país de outro povo. O mito diz aos judeus mais cegos que a terra era deserta e árida e só deu fruto com o trabalho dos ‘filhos legítimos da Palestina’ (que lhe chamam Eretz Israel).

Uma das muitas ironias de que esta história é feita é terem os fundadores ...