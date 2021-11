Quando ontem arrancou a cimeira do clima COP26 recordei uma frase do autor jugoslavo Mesa Selimovic, que um dia escreveu: "As questões importantes são tratadas em segredo."Em consonância com essa ideia, não espero resultados relevantes da reunião dos poderosos. O mais provável é a repetição de um cenário como o do G20, que terminou com um ‘acordo’ sobre o óbvio: que é preciso cortar emissões poluentes.