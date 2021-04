A insurreição em Cabo Delgado dura há demasiado tempo ante a inação do governo do presidente Nyusi. O conflito foi causado pela miséria de uma região que os políticos ignoram, mesmo quando vendem a bom preço as riquezas locais. Mas torna-se a passos largos outra frente do jihadismo global.O Daesh nem precisa de apoiar com armas, treino ou meios humanos, para colocar na guerra o selo do seu combate. Basta-lhe dizer que ...