Catalunha, som e fúria

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Com os fascismos de vários rostos a crescer na Europa, a crise catalã é mais um sinal do nacionalismo intolerante que grassa entre povos esquecidos do quanto foi custoso - em vidas humanas, desde logo - o caminho que nos trouxe até às democracias atuais. Para alguns, a Catalunha vive uma repressão quase franquista.Isto é claramente falso e propagandístico, mas uma coisa é certa: não tivesse sido o desejo de Mariano ... < br />