Que o Mundial do Qatar foi comprado todos o sabem. O que se não sabe é o preço das luvas. Mas ficou agora a saber-se que o ‘polvo’ do emirado da Casa de Thani tem tentáculos bem firmados nas instituições europeias.



A grega Eva Kaili, uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu, foi detida e acusada de corrupção.









