De cabeça na Lua

Quando, há 50 anos, os astronautas da Apollo 11 pisaram a Lua, no chamado Mar da Tranquilidade, o presidente Richard Nixon afirmou que talvez isso inspirasse os homens a fazerem mais pela paz e a tranquilidade na Terra.O que Nixon fez pela paz está assinado a sangue no Vietname e, volvido meio século, continuamos no mau caminho. O planeta pode hoje estar mais tranquilo, mas o herdeiro de Nixon na Casa Branca faz os possíveis para que a paz não dure.... < br />