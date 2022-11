O Mundial começou no país ‘errado’, mas o poder do futebol vai silenciando a polémica e ocultando tudo.Fez esquecer, por exemplo, que Biden conseguiu imunidade para o príncipe herdeiro saudita Bin Salman, no processo que decorria nos EUA pelo homicídio do jornalista Jamal Khashoggi. A própria CIA disse que Salman ordenou o crime, perpetrado em Istambul, e Biden prometeu lutar por justiça.









