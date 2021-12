O adeus a uma era

A morte do bispo Desmond Tutu marca o adeus aos heróis que devolveram a dignidade à África do Sul. A par de Nelson Mandela, foi um dos símbolos maiores da luta contra o Apartheid.Quis o destino que morresse duas semanas depois de Frederik de Klerk, último presidente do regime de segregação racial. Um e outro eram, em polos opostos, memoriais vivos do que o país foi e do que foi preciso fazer para derrubar o regime que representava o que de pior o colonialismo levou pelo Mundo: repressão, racismo, exploração dos povos.