A frase ‘in vino veritas’ (no vinho está a verdade) pode explicar a gaffe do ex-Presidente George W. Bush. Desconheço se retomou os hábitos alcoólicos, mas que disse a verdade sem querer, disse, como que inspirado pelos ‘espíritos’ do álcool.



Ao condenar Putin pela invasão da Ucrânia, acabou por condenar-se a si mesmo.









Ver comentários