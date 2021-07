Turismo sem gravidade

Cheias devastadoras na Alemanha e na Bélgica, e também na China e na Índia. Incêndios que queimaram mais de 500 mil hectares de floresta nos EUA e no Canadá, enquanto na Rússia, com a Sibéria mais quente que o Sul de Portugal, tudo arde também. O Brasil, pelo contrário, está em risco de sofrer em breve uma vaga de frio como há mais de um século não se vê, podendo até levar neve ao Rio de Janeiro.Fala-se, entretanto, da praga do turismo, que ameaça cidades como Veneza e põe em risco todos os centros históricos das principais capitais europeias. Destrói ainda ilhas, praias, florestas, montanhas, rios… E eis que dois magnatas se disparam para o espaço e logo o turismo que aqui tudo arrasa e polui, assume lá por cima a etérea dimensão do milagre. Vão-se com ele as preocupações da praga terrena e da crise ambiental, efeito, talvez, da falta de gravidade. Mas é grave, isto! Esses tirinhos espaciais mais poluidores que várias viagens de avião são um pequeno passo para as fortunas de Branson e Bezos e são um grande passo da Humanidade para o abismo. Depois, migraremos para outro lugar em naves de sonho e faremos dele um ‘paraíso’ como o que aqui deixamos.