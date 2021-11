Que a Cimeira do Clima de Glasgow tenha sido a COP mais poluidora de sempre é sinal eloquente do que falta fazer para salvar o Mundo. Reduzir emissões poluentes não se faz com o fim dos carros a combustão e a eliminação das centrais a carvão. Faz-se com uma mudança de paradigma que elimine a mentalidade de luxo e comodismo espelhada na chegada de líderes mundiais em avião privado à cimeira ‘ecológica’.