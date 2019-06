Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um rapazola universitário mata a ex-namorada e, um ano depois – no tribunal –, declara que o fez porque "não conseguia suportar a rejeição".Situações como estas multiplicam-se no catálogo dos homicídios portugueses: ciúmes doentios em relação a ex-mulheres que os abandonam e reconstroem a vida com outra pessoa; agressões físicas violentas a mulheres que seguem em frente; e, depois, ... < br />