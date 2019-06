Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Não sei se leram, mas ‘A Casa das Belas Adormecidas’, do japonês Yasunari Kawabata (1899-1972), é uma das grandes obras-primas da literatura erótica, um prodígio de delicadeza.Kawabata é um mestre de todos os tempos (teve o Nobel em 1968), e os seus livros deixam-nos na margem de um rio de águas que correm com suavidade. ‘Chá e Amor’, ‘O Mestre do Go’, ‘A Beleza e a Tristeza’ ou ‘... < br />