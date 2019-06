Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Enquanto, a meses das eleições, os partidos festejam negociações ou guardam aquele pressuroso silêncio de catástrofe, acontecem coisas estranhas. Por exemplo: uma série de avarias nos aparelhos de radioterapia do Hospital São João, no Porto, encurtou o tempo de vida dos pacientes.A escala vai alta, nesta altura do ‘processo político’; no meio de tantos pequenos horrores, banalizando o desastre e banalizando ... < br />