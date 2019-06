Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Nascido no começo do século (1909-1998), Eric Ambler foi viver em Paris, onde casou com uma jornalista de moda americana.Simpatizante comunista até ao pacto Hitler-Estaline, Ambler já tinha feito a sua estreia no mundo da literatura de espionagem: em 1936 publicou ‘The Dark Frontier’ e, em 1938, ‘Epitáfio para um Espião’, o seu romance mais célebre; no ano seguinte, já com a II Guerra a explodir na Europa,... < br />