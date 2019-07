Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Apaixonam-me as "causas" atuais. No domingo passado, o ‘Sunday Telegraph’ publicava uma carta de um leitor (é uma secção imperdível na imprensa inglesa) que tinha escolhido o alho como alvo da sua paixão pelo Brexit: agora que o Reino Unido ia sair da União Europeia, era a altura de salvar a honra da pátria deixando de cozinhar com alho, legume que, na sua pateta ignorância, é coisa de franceses.Gente para tudo.... < br />