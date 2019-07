Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Não sei se se recordam do filme ‘Debaixo do Vulcão’, de John Huston (com Albert Finney e Jacqueline Bisset) – mas eu recordo.Há anos, fui a Cuernavaca, a cem quilómetros da Cidade do México, para ver o cenário do livro homónimo de Malcolm Lowry e ver o sítio exato (um jardim) onde se encontraria a frase que encerra o romance: "Este jardim é seu, não deixe que os seus filhos o destruam."