Não sei se é o desejo de um elevado grau de "educação política e de cidadania" que leva a que um manual de Português do Secundário promova um texto do inefável Yannis Varoufakis (uma luminária, como se sabe) sobre democracia – mas dá uma ideia de como, aos poucos, as pessoas inteligentes desistiram de lutar pelo bom senso e pelo equilíbrio, e foram dizimadas pelo cilindro ideológico que tomou conta de boa parte ... < br />