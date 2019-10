Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Há coisas que me afligem, coisas que me divertem e coisas que deixo passar – mas são todas ridículas. Como os leitores decerto se recordam, existe um país chamado Canadá, terra com que simpatizo muito, bastante mesmo (sobretudo com certa região), mas que tem no governo uma substancial percentagem de tolinhos, começando no seu líder.Seja como for, a Air Canada, embebedada (ia a dizer embebida, mas retrocedi) pelo espí... < br />