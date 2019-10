Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Há mais de um ano que não comia a tradicional feijoada das quintas-feiras. Comi ontem, com amigos perfeitos – foi o meu almoço e rejubilei, cheio de gratidão.Aquela conjugação confortável de alimentos reunidos no prato, ao lado de "uma forminha de arroz" (sou do Norte, não dispenso), acompanhou-me o resto do dia como uma recordação de um certo tipo de felicidade: a da comida e da reunião de gargalhadas.... < br />