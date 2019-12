Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Não é muito correto, politicamente, falar de ‘império’, ou sequer de ‘império colonial’.Macau, cuja devolução à China ocorreu há vinte anos, não fazia parte desse mapa: era um território fora do território, encostado ao grande continente e ao Império do Meio, a China – sitiado entre o rio das Pérolas e as Portas do Cerco.< br />