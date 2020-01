Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Que me digam que "o Ano Novo Chinês começa na noite da lua nova mais próxima do dia em que o sol passa pelo décimo quinto grau de Aquário" é uma informação que dispenso. Mais importante do que isso é saber que há mais de mil milhões de pessoas que assinalam, amanhã, a entrada do Novo Ano (o do Rato, um dos doze animais que simbolizam cada signo da astrologia chinesa – os convidados de um jantar do Buda, já... < br />