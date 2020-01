Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A "ideia" do Livre, e creio que do PAN, é devolver aos países africanos parte do património que repousa nos museus portugueses.Responder a isto como o fez André Ventura é imbecil e inapropriado (deixo o seu comentário sobre Joacine para outra ocasião) – o que não impede que a proposta da deputada do Livre seja tola e fora de tempo, ideal para foguetório, embora admissível.< br />