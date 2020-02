Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O último livro que li de Mary Higgins Clark (NY, 1927) foi ‘Remember Me’, traduzido como ‘Lembra-te’. Os seus títulos originais eram sempre bons: ‘Loves Music, Loves to Dance’, (‘Gosta de Música, Gosta de Dançar’), ‘Weep no More My Lady’ (‘Não Há Morte nem Mudança’), por exemplo.Ao longo de uma carreira de autodidata (Mary Higgins Clark nasceu no Bronx, NY, ó... < br />