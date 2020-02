O último livro que li de Mary Higgins Clark (NY, 1927) foi ‘Remember Me’, traduzido como ‘Lembra-te’. Os seus títulos originais eram sempre bons: ‘Loves Music, Loves to Dance’, (‘Gosta de Música, Gosta de Dançar’), ‘Weep no More My Lady’ (‘Não Há Morte nem Mudança’), por exemplo.