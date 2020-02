Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma professora de 60 anos, de uma escola do Castêlo da Maia, apresentou queixa no posto da GNR por ter sido agredida por um aluno; este foi identificado pela professora e pelos colegas. No entanto, o Ministério da Educação informou a imprensa de que não é bem assim, pois – de acordo com as informações prestadas pela direção da escola – o aluno "não tinha a intenção de agredir a professora" e, portanto,...