Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O "mundo constitucional", como se dizia no tempo de Eça, gosta de quem lhe proporcione ditirambos à medida e lhe bendiga as glórias. Confunde, por isso, os "bons sentimentos" com a veneração e o respeitinho que acredita que se lhe deve em todos os momentos.Vasco Pulido Valente, que era um homem educadíssimo e eu aprendi a ler e a admirar, não lhe caiu no goto, a esse mundo que conhecia bem. Portugal precisava dele em pleno – da sua ...