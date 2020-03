Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Tom Hanks, não sei se se lembram, é Sherman McCoy no filme ‘A Fogueira das Vaidades’, de Brian de Palma – aparecem também Bruce Willis, Morgan Freeman e Melanie Griffith.O filme não é especialmente bom, mas adapta para a tela o livro de Tom Wolfe com o mesmo título, um retrato da América desses anos 80 – muito mais do que a literatura vagamente juvenil da época.