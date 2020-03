Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Numa carta de 1955, Albert Camus escrevia que o seu romance ‘A Peste’ era uma alegoria do combate e da resistência contra o nazismo. O livro fala de uma epidemia que bloqueia e isola a cidade de Orão, na Argélia, submetida a rigorosa quarentena e onde as vítimas se vão multiplicando. Lido à letra ou como alegoria, as vendas de ‘A Peste’ e em Itália e em França atingiram números extraordinários nas ú...