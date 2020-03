Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Outro dia, ao ligar a TV para saber novidades do coronavírus (era na altura em que a Sra. Diretora-Geral da Saúde garantia, a pés juntos, que o vírus não chegaria a Portugal) deparo com duas senhoras vestidas como extraterrestres numa nova versão do ‘Alien’ – estavam a falar num desfile de moda lisboeta e durante três ou quatro minutos deram conselhos sobre como usar roupa "com sustentabilidade", ministrando-me um curso rápido ...