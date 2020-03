Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O que vem aí não é bom, mas é esperado. E uma coisa é estar no ‘recato do lar’ a desfazer-se em comentários sobre o ‘isolamento’, lamentando-o com piadinhas, ou tentando furá-lo por causa do sol de domingo – e outra é a vida de mais de metade dos portugueses, desprotegidos e sem economias, com emprego precário ou sujeito a todas as flutuações; ou a das pequenas empresas que vivem do turismo ...