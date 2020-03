Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O filme pode não ser grande coisa, mas se puderem rever os momentos fatais do confronto entre Steve McQueen e Faye Dunaway em ‘O Grande Mestre do Crime’ (1968), sabem do que falo: de Steve McQueen, caramba, que faz de Thomas Crown no filme.Ele é o guia e herói abnegado em ‘A Grande Evasão’ (1963), à frente de James Garner, Bronson ou Attenbourough, escapando e rindo dos nazis – ele que já tinha sido herói do ...