Em datas absolutamente especiais, ponho-me a caminho de Évora para almoçar no Fialho, onde entrei pela primeira vez em 1983 e conheci Manuel Fialho (1938-2020), que agora faleceu – mas também os seus irmãos Gabriel e Amor (com quem há não muito tempo me cruzei para minha alegria, ao vê-lo).Cação de coentrada, por razões sentimentais, é um dos pratos (a dividir) que hoje em dia repito em todas as visitas....