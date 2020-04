Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A maneira singular como o presidente da Assembleia da República dirige os trabalhos do parlamento alterou, digamos, a fisionomia do cargo. Frequentemente, aparece na TV a dar puxões de orelhas acerca de democracia, etiqueta e história – em que o tom e a própria gramática deixam muito a desejar.Vamos e venhamos, não temos de simpatizar com ele, mas trata-se da segunda figura do Estado e temos de ajudá-lo a interpretar com honorabilidade ...