O francês Ernest Pinard foi ministro do Interior, procurador e membro do Conselho de Estado – e distinguiu-se, sobretudo, por ter sido responsável pelos processos de ‘imoralidade’ contra Baudelaire (por causa dos poemas de ‘Flores do Mal’), Eugénie Sue (‘Os Mistérios do Povo’) e Gustave Flaubert (‘Madame Bovary’).Não conseguiu nada contra Flaubert (1821-1880), que foi absolvido e agradeceu a publicidade ...