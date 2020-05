Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Bruce Chatwin (1940-1989) morreu novo, aos 48 anos – e deixou uma obra cujo centro é ‘Na Patagónia’, um livro que, de certa maneira, reinventou a literatura de viagens.Tudo começa com um "um pedaço de brontossauro" (a avó guardava a relíquia em casa) que teria vivido na Patagónia argentina, aliás na Terra do Fogo, a sul do estreito de Magalhães. Foi para lá que Bruce Chatwin, jornalista e especialista ...