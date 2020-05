Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na China é possível, há muito, chegar a um restaurante, escolher o menu num tablet e pagar de imediato – tudo sem "proximidade social"; a coisa é vista como uma "novidade" luminosa entre nós, europeus. Porém, a grande guerra do futuro não se joga nos restaurantes nem nos serviços, onde a China está mais avançada (foi lá que nasceram as bicicletas partilhadas, os pagamentos digitais, etc.) e sim no armazenamento de ...