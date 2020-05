Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Livraria Lello foi vista, durante muito tempo, como inspiradora da escritora J.K. Rowling para a criação do colégio de Hogwarts na série Harry Potter. Confesso que a ideia me comoveu. Gosto bastante de J.K. Rowling, que viveu no Porto durante algum tempo, e ter-se inspirado na vetusta Lello foi uma boa notícia que agora se verificou (por uma publicação da própria J.K. no Twitter) não ser verdade. A criadora de Harry Potter garante que ...