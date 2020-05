Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Aos 81 anos, a vida e a morte levaram Maria Velho da Costa (1938-2020), a autora de ‘Missa in Albis’, ‘Myra’ ou ‘Casas Pardas’ – os seus romances fazem parte do que seria uma memória literária dos anos 70, que hoje não se podem reconstituir sem essa memória (sobretudo de ‘Missa in Albis’, de 1988).Se com Maria Isabel Barreno e Maria Teresa Horta foi uma das autoras desse livro-documento fundamental para ...