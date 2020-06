Há tempos apareceu um grafito nas paredes de Lisboa: "Camões, o totó do imperialismo colonial esclavagista." De seguida, houve um protesto contra a estátua do pobre Padre António Vieira, que o inefável Mamadou Ba classificou como um "esclavagista seletivo", e depois a obra de Fernão Mendes Pinto foi retratada como "propaganda do imperialismo".Recentemente a campanha atingiu Fernando Pessoa, que expendeu opiniões racistas, tal como suponho que aconteceu com Eça e muitos escritores anteriores ao século XX. Os debates em redor das figuras da nossa cultura são úteis e ninguém é inquestionável.Isso é uma coisa, e não retira uma vírgula de talento ou de génio a Vieira ou Camões; outra coisa é fazer uma "limpeza" como os fascistas e os comunistas fizeram nas suas ditaduras, "higienizando" o passado de acordo com os olhos e as obsessões de hoje. George Orwell previu o cenário em ‘1984’: tudo (livros, pinturas, estátuas, efemérides e toponímia) seria varrido e só existiria o presente, no qual estariam certos os novos tiranos e o seu olho vigilante. É o que se prepara.É, provavelmente, o "mais humano" dos livros do esloveno Slavoj Žižek: ‘A Pandemia Que Abalou o Mundo’ (Relógio d’Água) oferece abundantes motivos de reflexão e de paragem para meditar nas armadilhas do medo e depressão atuais.