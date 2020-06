Os analfabetos que tratam Vieira como um "esclavagista seletivo" e emblema do colonialismo desconhecem quer a obra (seria pedir muito a analfabetos), quer a vida do autor da ‘História do Futuro’ e de tantos outros textos, cartas e sermões que construíram a limpidez e o brilho da nossa língua. E, portanto, desconhecem também o papel de Vieira na proteção e defesa dos povos ameríndios.