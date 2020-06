Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Lamento desiludir-vos, mas a ‘literatura pós-pandemia’ pode ser apenas mais aborrecida do que a ‘literatura pré-pandemia’. Durante três meses, a maior parte dos escritores e autores ‘confinados’ viveram a realidade do isolamento – e, mal saíram de casa, participam em ondas de literatura bondosa sobre como foi dramático estar isolado, como a sua bolha se tornou mais bolha ainda, e como sofreram com isso.Ao contrá...