O livro ‘O Que eu Ouvi na Barrica das Maçãs’, de Mário de Carvalho (Porto Editora), foi este ano distinguido com o Grande Prémio de Crónica, da Associação Portuguesa de Escritores (APE).O escritor Rui Zink, de metralhadora na mão, escreveu no Facebook um texto enfurecido e zangado, no qual insulta a APE com uns parágrafos divertidos – à primeira vista porque o seu ‘Manual do Bom Fascista’...