Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ser o "melhor do mundo" é um coisa tonta, sobretudo quando somos nós próprios a dizê-lo. Teremos os melhores futebolistas do mundo?Seremos o melhor destino turístico do mundo? As melhores sardinhas do mundo são nossas? Os melhores poetas? O melhor bacalhau do mundo? Temos belas praias – serão as melhores da Europa ou do mundo? Teremos mesmo os melhores restaurantes do mundo? Somos os melhores do mundo a organizar a Web Summit?