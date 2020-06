Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Daqui a alguns anos (porque este ano durará tempo demais, e prolongar-se-á até ao insuportável) será possível fazer a história das manobras de bastidores da política portuguesa que acompanharam a evolução da pandemia: manipulação e distorção de dados, negociações complexas com razões ocultas (desde o aeroporto do Montijo à autorização para a festa do Avante, ...